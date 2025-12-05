Гърция отчита значително увеличение на просрочените задължения

През първите 10 месеца на годината са създадени нови дългове в размер на 7,8 милиарда евро

Увеличението на просрочените дългове между януари и октомври тревожи гръцкото правителство, тъй като значителна част от новите дългове са на физически лица, които не са в състояние да изпълнят данъчните си задължения, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Общо през първите 10 месеца на годината дълговете на данъкоплатците към данъчната служба достигнаха 7,8 милиарда евро, от които 7,2 милиарда евро се отнасят за данъци, показват данните. В този контекст участниците на пазара искат от правителството да промени стандартното споразумение за дългове с повече вноски, за да даде възможност както на бизнеса, така и на домакинствата да се справят с проблемите, пред които са изправени.

В същото време те искат ново споразумение за 100-120 вноски, което обаче не изглежда да е било прието от правителството.

Според служители на Министерството на икономиката и финансите има три източника, които са довели до увеличаване на дълговете през последните две години.

Разширяването на данъчната база и целевите одити с усъвършенствани технологични средства разкриха големи случаи на укриване на данъци.

Глобите, наложени по случаите, установени както от данъчната администрация, така и от Органа за борба с изпирането на пари, са огромни и могат да достигнат дори 100-200 милиона евро. Значителна част от дълговете е резултат от глобите, наложени от властите.

Неспособността на физическите лица, служителите, пенсионерите и специалистите да изпълнят данъчните си задължения означава, че ДДС, данъкът върху доходите и данъкът върху недвижимите имоти ENFIA остават неплатени. Данъкоплатците, поради високите суми, които плащат за наем, са принудени да избират какво да платят. В тези случаи данъчната служба е на последно място сред опциите и затова стотици хиляди физически лица се оказват с дългове към данъчната служба.