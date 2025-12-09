Глобалният пазар на петрол се готви за „огромен излишък“

Още по темата: МАЕ повиши прогнозата си за излишък на петрол догодина 13.11.2025 16:55

Цените са на път да паднат рязко

Анализатори предупреждават, че през 2026 г. световният пазар на петрол ще се сблъска с рядко срещано „супер пренасищане“, при което рязко увеличение на производството ще съвпадне с период на глобална икономическа слабост и забавяне на търсенето в ключови страни.

Основният фактор е въвеждането в експлоатация на големи проекти в Бразилия и Гвиана, както и възстановяването на производството в няколко други региона.

Междувременно, най-големият вносител на петрол, Китай, намалява растежа на потреблението си поради бързото разпространение на електрическите превозни средства, което намалява търсенето на бензин и дизел.

Ниските цени подтикват Китай да складира петрол за стратегически резерви, но анализаторите предупреждават, че ако концентрацията на търсене отслабне, излишъкът може да се прояви по-рано от очакваното.

Политиката на САЩ ще окаже допълнителен натиск върху цените, като президентът Доналд Тръмп обещава рязко увеличение на американското производство въз основа на принципа "Drill, baby, drill!".

Прогнозата за „супер пренасищане“ през 2026 г. не е единично предупреждение, а консенсус, формиращ се сред големите аналитични центрове. Инвестиционни банки като Goldman Sachs и JP Morgan, заедно с гиганти в търговията със стоки като Trafigura и междуправителствени организации като Международната агенция по енергетика (IEA) , независимо една от друга стигнаха до сходни заключения през тази година.

Този предстоящ пазарен дисбаланс, за който се очаква излишък до 3-4 милиона барела на ден, може да предизвика значителни финансови сътресения в енергийния сектор. Докато потребителите може да приветстват по-ниските цени на бензиностанциите, зависимите от петрола държави и производители са изправени пред сериозни фискални предизвикателства и потенциално преструктуриране на инвестиционните стратегии.

Слабите световни икономики, високата пазарна волатилност, тарифните войни и променящите се потребителски модели продължават да оформят моделите на търсене, сочейки началото на дългосрочен период на натиск върху цените на черното злато.