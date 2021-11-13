Глобиха родителите на фенката на Роналдо, която го прегърна след мача с Ирландия

Родителите на момиченцето, което премина огражденията на стадиона в Дъблин, за да прегърне звездата на Португалия Кристиано Роналдо, са глобени за дете. Те ще трябва да платят глоба от 2500 паунда, съобщи "The Mirror".

Детето се доближи до Роналдо след квалификацията за Мондиал 2022 между Ирландия и Португалия, а той я прегърна и ѝ подари своята фланелка от мача, завършил с нулево равенство.

"Бях глобена за това, че изтичах на терена. Баща ми ще плати глобата, но той ще бъде въодушевен, ако някой друг го направи", заяви малката фенка, цитирана от "The Mirror".