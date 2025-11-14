HomeMax стартира Black Friday кампания с множество намалени продукта

Търговската верига HomeMax обяви началото на своята Black Friday кампания, която ще се проведе в периода от 14 до 23 ноември. В рамките на десет дни клиентите ще имат възможност да открият намаления на многобройни продукти във всички основни категории, свързани с дома, ремонта и градината.

Кампанията е част от традиционните промоции на веригата, които ежегодно предизвикват засилен интерес сред потребителите. Според информация от компанията, тазгодишното издание ще обхване широк асортимент от стоки, като се акцентира върху страхотни предложения за дома и градината.

Продукти в основните категории с отстъпки до 70%

Black Friday кампанията в Home-max.bg ще включва широка гама от стоки, които покриват всички нужди на домакинството. Сред категориите, включени в промоционалната селекция, са:

градина;

черна и бяла техника, отопление;

осветление и електроматериали;

санитария;

интериор и декорация;

техника и съхранение;

строителство;

плочки и ламиниран паркет;

отопление и климатици;

бои и лакове.

Отстъпките в различните категории ще варират, като най-високите ще достигат до 70%.

Фокус върху сезонните продукти и практичните решения

Едни от акцентите в тазгодишните оферти за Black Friday ще бъдат отоплителните уреди, климатиците и електротехниката, които традиционно се радват на повишено търсене в навечерието на зимния сезон.

Същевременно компанията насочва вниманието и към категории като строителство, санитария и бои и лакове, които предлагат решения за хора, планиращи ремонт или обновяване на жилището.

В обхвата на промоциите попадат и стоки за градината, както и интериорни артикули, които позволяват на клиентите да направят дома си по-уютен и функционален.

Black Friday в навечерието на празничния сезон

С наближаването на зимата и предстоящите празници, Black Friday кампанията на HomeMax дава възможност на потребителите да се възползват от по-изгодни цени на продукти.

Според наблюдения на търговската верига, интересът към подобни кампании се увеличава всяка година, като все повече клиенти използват периода на Черен петък, за да направят по-големи или планирани покупки на по-достъпна цена.