Япония издаде предупреждение за мегаземетресение

След труса от 7,6 по Рихтер вчера

Японската метеорологична агенция издаде официално предупреждение за възможно мегаземетресение, съобщава Wionews.

Сигналът от най-високо ниво е издаден на 9 декември и последва силното земетресение с магнитуд 7,6 в Тихия океан край бреговете на Аомори – най-северната префектура на остров Хоншу. Властите призоваха жителите по тихоокеанското крайбрежие да останат в готовност през цялата седмица, като е възможно да се наложи спешна евакуация.

Мегаземетресение е трус с магнитуд 8,0 или по-висок.

Официалните служби предупреждават, че подобно събитие може да предизвика цунами по крайбрежието от Хокайдо до Чиба. Това е първото предупреждение от най-висок клас, издадено след въвеждането на новата система през 2022 г.

Жителите са инструктирани да бъдат подготвени за различни сценарии, включително:

– преглед на евакуационните маршрути;

– осигуряване на аварийни запаси;

– обезопасяване на тежки предмети у дома;

– да имат достатъчно храна, вода и санитарни материали за няколко дни.