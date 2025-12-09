ISW: Путин отчетe стабилност в руската икономика

Руският президент Владимир Путин представи руската икономика като способна да поддържа продължителна война в Украйна. Това написа Институтът за изследване на войната (ISW).

На 8 декември Путин заяви пред Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, че Русия работи за преодоляване на демографските проблеми и увеличаване на раждаемостта, и подчерта многобройните мерки за подкрепа, които Кремъл предлага на семействата с деца.

Путин заяви, че раждаемостта продължава да спада, включително поради неопределени "външни предизвикателства" - вероятно отчасти се отнася до демографското въздействие на войната в Украйна.

Путин заяви, че Кремъл ще включи показатели за раждаемостта в оценките за работата на регионалните губернатори.

Путин заяви, че социологическите показатели за готовността на хората да имат деца са се подобрили най-значително в окупираните области Херсон и Запорожие.

Путин заяви, че растежът на БВП на Русия ще бъде около един процент до края на 2025 г., а инфлацията ще бъде близо или под шест процента, като Централната банка прогнозира инфлация от четири до пет процента през 2026 г.

Путин заяви, че Русия вече може постепенно да увеличи "икономическия си импулс", като същевременно поддържа ниска безработица и умерена инфлация.

Руският министър-председател Михаил Мишустин заяви, че растежът на руския БВП през последните три години е около 10 процента, въпреки "безпрецедентния" натиск от санкциите, и че руската икономика може да "продължи напред", въпреки "опитите да се ограничи развитието на Русия".

Последните икономически политики на Кремъл обаче показват, че руската икономика се представя значително по-зле, отколкото се опитват да внушат изявленията на Путин.

Путин засили усилията си да представи руската икономика като устойчива и способна да поддържа продължителни военни действия в Украйна в навечерието на срещата между САЩ и Русия в Москва на 2 декември, а изявленията на Путин от 8 декември вероятно имат за цел да повлияят на текущите мирни преговори.

Путин вероятно се опитва да убеди САЩ, че засиленият натиск от санкциите няма да има желания ефект върху руската икономика и няма да принуди Путин да направи компромиси, за да сложи край на войната срещу Украйна.

И двете тези имат за цел да принудят Запада и Украйна да се подчинят на исканията на Русия сега, от страх от засилени и продължителни руски военни операции в бъдеще.