ЮНЕСКО включи българската гайда в Списъка на нематериалното културно наследство

Българската гайда и гайдарското свирене вече са включени официално в Списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Това съобщи световната организация в профила си в социалната мрежа Екс.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия, от понеделник, 8 декември, до събота. По-рано тази година България обяви национална номинация за включване в списъка на ЮНЕСКО на досието за българските традиции в гайдарството, озаглавено: „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“.

„Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“, се казва в съобщението на ЮНЕСКО.

Тази година експертите ще разгледат 11 номинации за Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики за опазване.