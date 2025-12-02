Избухна пожар в складовете на „Боташ“

Районът около съоръженията е отцепен

Пожар избухна в съоръженията на държавната енергийна компания Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) в истанбулския район Силиври, съобщава turkiyetoday.com. Причините за инцидента все още не са установени.

Районът около съоръженията е отцепен, а на място са изпратени множество пожарни екипи. Първоначалните данни показват, че няма загинали или ранени.

BOTAŞ е една от най-големите енергийни компании в Турция, занимаваща се с внос, износ, съхранение и пренос на газ и нефт, както и с търговия на едро с LNG. Годишният оборот на компанията е около 20 млрд. турски лири (приблизително 471,5 млн. долара).