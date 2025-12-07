Извънредно заседание на НОИ: Какво се променя за пенсиите и осигуровките?

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт се събира извънредно днес от 12 часа, за да обсъди новия вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026-а година.

В него бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри.

В новия вариант не се предвижда вдигане от догодина на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро вместо досегашните 4130 лева.

Предвижда се средната пенсия през 2026 г. да достигне 541,20 евро при 498,61 евро за 2025-а година.

Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще бъде колкото новата минимална работна заплата - 620 евро и 20 цента. Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица - съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли по швейцарското правило, като се очаква ръстът да бъде между 7 и 8 процента. Определен е и нов размер на минималната пенсия за стаж и възраст- 346,87 евро от 1 юли 2026 г. за 2026 г. Таванът на пенсиите се запазва на нивото от 2025 г. и е в размер на 1 738,40 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се повишава от сегашните 780 лева на 460,17 евро.

При неизползване на отпуските за бременност и раждане обезщетението се повишава от сегашните 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение; За догодина се запазва размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии".

Увеличаване на тази вноска е предвидено с един процентен пункт, но считано от 1 януари 2027 г. и с два процентни пункта - от 1 януари 2028 г.

Залага се общият размер на приходите и получените трансфери за 2026 г. да е близо 15 милиарда и 300 млн. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет от над 6,8 млрд. евро. Като процент от общите разходи на ДОО трансферът за покриване на недостига ще се увеличи от 42,7% през 2025 г. до 43 през 2026 г., съобщава БНР.