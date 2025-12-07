Кадиров обяви удари с „Искандер“, „Гераний“, „Кинжал“ и „Калибър“ срещу Украйна в отговор на атаката с дронове срещу Грозни

Чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви масирани удари по украински военно-промишлени обекти в отговор на нападението срещу многоетажна сграда в Грозни и обеща да продължи ударите по военно-промишлени обекти.

„Руските прецизни удари са насочени към военно-промишлени обекти и основните енергийни съоръжения, които ги захранват, разположени в различни региони на Украйна“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Според него ударите са били насочени към подземни складове за ракети и бомби, летища, места за сглобяване на безпилотни летателни апарати, пунктове за логистика на военно-ремонтни дейности, съоръжения за противовъздушна отбрана, пристанищна военна инфраструктура, железопътни възли, използвани за доставка на товари на НАТО, и места за събиране на военна техника.

„И докато самата Украйна не е склонна да признае мащаба на щетите върху военно-промишлената си инфраструктура, а медиите наричат снощи „адска“, аз съобщавам, че предстои много повече. Следва продължение. Сирени за въздушна тревога звучат в цяла Украйна от тази сутрин“, написа той.

Освен това Кадиров обяви унищожаването на над 60 цели в повече от 10 територии на Украйна.

„Първият удар е нанесен в 00:40 московско време в Чернигов и Фастив. Мощни експлозии са чути в Киев, Харков, Одеса, Чернигов, Днепропетровск, Виница, Полтава, Хмелницки, Запорожие, Суми и други области. До 9:00 ч. сутринта над 60 цели са били поразени от ракети „Гераний“, „Искандер-М“, „Кинжал“ и „Калибър“. На тила на противника са нанесени непоправими щети“, отбеляза той.