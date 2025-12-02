Как цената на кашкавала стигна до небето? Веригите взимат до 91% надценка

КЗК алармира за шокиращи надценки

Междинният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкрива значителни нарушения в структурата на веригата за доставка на хранителни продукти от производителя до крайния потребител. Целта на анализа е изводите да подпомогнат обществените консултации и да послужат за създаване на административни и нормативни мерки за подобряване на конкуренцията.

„Секторният анализ не цели да създава негативни нагласи към конкретни компании, а да бъде основа за диалог между всички заинтересовани страни“, заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

Проучването показва, че най-сериозни деформации се наблюдават при млякото и млечните продукти. За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко е спаднало с 25%, на прясно мляко – с 8%, на сирене – с 9%, на кашкавал – с 14%, а на яйца – с 17%. В същото време вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%, като секторът остава силно концентриран.

Анализът посочва, че проблемите се дължат на липсата на национални стандарти за качество, недостатъчния контрол, високите разходи за производство и недостига на работна ръка. Големите търговски вериги също оказват силно влияние върху пазара, като ценовите им политики и регионалното покритие създават допълнителни дисбаланси.

Докладът показва, че в големите градове като София и Пловдив конкуренцията е динамична, но в някои области броят на веригите е ограничен до 3–5, което води до значителни пазарни позиции и регионални различия. Въпреки различната покупателна способност на населението, цените на продуктите често остават сходни – например приходът на човек в София е 55 000 евро на година, а във Видин – 7 122 евро.

КЗК изследва ценовата политика на 10 големи вериги през лятото на 2025 г. и не открива съгласувано повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Все пак, високите търговски надценки са очевидни – при млякото достигат до 77%, при сиренето – до 82%, а при кашкавала – до 91%. Според КЗК тези надценки могат да ограничат свободата на производителите и да намалят рентабилността им.

Сред препоръките на КЗК са насърчаване на кооперирането, създаване на къси вериги на доставки, въвеждане на национални стандарти за качество, засилен контрол, целево финансиране на преработвателния сектор и по-голяма прозрачност в търговските практики на веригите.

Комисията ще проведе задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара в социално-икономически слабо развити региони, ценовата политика и условията между доставчици и търговци, както и пазара на производство и преработка на мляко и млечни продукти. „При липса на саморегулация и евентуални нелоялни практики, КЗК е готова да се самосезира и да образува съответните производства“, подчерта Карадимов.