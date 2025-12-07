Китай изстреля изтребител на стойност 70 милиона долара от самолетеносач

Безпрецедентно напрежение между Китай и Русия, което дори може да проправи пътя за евентуална война. Изтребител на китайски военноморски сили, изстрелян от самолетоносач, е засекал радарно японски изтребител, пише Newsweek.

Япония публично разкри този опасен инцидент и отправи яростен протест към Китай. На фона на нарастващото напрежение между двете държави, анализаторите предполагат, че Китай участва в демонстрация на военна сила.

Това е първият път, когато китайски изтребител използва радар, за да се прицели в изтребител на японските сили за самоотбрана. Радарът изчислява отражението на радиовълните, за да измери разстоянието до вражески самолет. Той се използва за потвърждаване на разстоянието до целта при изстрелване на ракети, а целевата страна възприема това като заплаха.

Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми проведе извънредна пресконференция на 7-ми сутринта и заяви: „Случването на подобен инцидент е дълбоко съжаляващо. Ние остро протестирахме пред китайската страна и поискахме стриктно предотвратяване на повторението му.“

Както японското външно министерство, така и министерството на отбраната поотделно протестираха срещу Китай. Коидзуми добави: „Това радарно фиксиране беше опасен акт, който надхвърли обхвата, необходим за безопасен полет.“

Според местни медии, позовавайки се на Министерството на отбраната, на 6-ти, между приблизително 16:32 и 16:35, изтребител J-15 (видео по-долу), изстрелян от китайския самолетоносач "Ляонин", е засекал с радар изтребител F-15 на японските сили за самоотбрана в международното въздушно пространство югоизточно от главния остров Окинава. По това време японският изтребител се е втурнал да наблюдава приближаването на китайския самолет към неговото въздушно пространство.

A Shenyang J-15 "Flying Shark" folding its wings. A Chinese derivative of the Russian Su-33, the J-15 is PLANAF's leading multirole carrier-based fighter. Btw, I did not know that the J-15's horizontal stabilizers were foldable as well 😳 It's a humongous aircraft. pic.twitter.com/cbACbWOfol — Air Power (@RealAirPower1) November 7, 2024

Китайският изтребител е извършил радарно засичане и на друг японски изтребител F-15 между приблизително 18:37 и 19:08 часа. Не са съобщени щети по изтребителите на Силите за отбрана или техните пилоти, пише msn.

Китайският самолетоносач „Ляонин“ плава близо до водите около Окинава от 5-ти. На 6-ти той премина между главния остров Окинава и Миякоджима, заедно с три ракетни разрушителя, напредвайки в Тихия океан. J-15 е изтребител, способен да излита и каца на палубата на самолетоносач, с обхват на полета от около 3500 км.

През януари 2013 г. китайски кораб извърши радарно заключване на японски ескортен кораб, но това е първият случай, в който китайски изтребител заключва радар на японски изтребител.