Китай разкри тайното си оръжие за височинна война: дронът Meyu Arrow променя правилата на играта

Китай тихомълком изгражда инструментите, от които се нуждае, за да доминира на най-високите бойни полета в света. Най-новото му попълнение – безпилотен, въоръжен хеликоптер за голяма височина, известен като Meyu Arrow – не е просто още един екзотичен дрон, пише The National Interest.

Това е предупредителен изстрел за противниците на Китай – такъв, който Западът сякаш игнорира.

Пекин се готви да се бие и да спечели на места, където човешките пилоти едва могат да дишат. Оттук и силата на този нишов дрон с роторно крило, Meyu Arrow.

Какво представлява дрона-хеликоптер Meyu Arrow

Година на въвеждане: Все още не е въведено (фаза на прототип)

Брой построени : Неизвестен

Дължина : 7,87 м (25,8 фута)

Диаметър на ротора : 6,4 м (21 фута)

Тегло : Неизвестно

Двигатели : Неизвестни

Максимална скорост : ~178 км/ч (110 мили/ч) на 4500 м

Обхват : ~8 часа издръжливост

Таван на обслужване : ~7000 м (23 000 фута)

Товарно натоварване : Неизвестен полезен товар; може да носи управляеми ракети (употребата е потвърдена при скорошен тест)

Разработен от Tengden Technology, Meyu Arrow е описан като летателен апарат „платообразен“ - дрон с роторни крила, построен специално за операции в разреден въздух и екстремен терен. По същество това е дрон, създаден специално за Хималаите, Тибетското плато и всяко планинско бойно поле, където повечето дронове биха се затруднили да се задържат във въздуха. Благодарение на способността си за вертикално излитане и кацане (VTOL), Arrow може да действа от тесни била, импровизирани площадки или долини с голяма надморска височина, където конвенционалните дронове и хеликоптери просто не могат.

Този дрон запълва ниша, която западните плановици напълно игнорират. Докато Съединените щати и техните партньори остават фиксирани върху безпилотни летателни апарати с фиксирани крила и баражиращи боеприпаси, Пекин се разширява в сферата на безпилотните военни действия с роторни крила на голяма височина – област, която може да се окаже решаваща в бъдещи гранични сблъсъци или сценарий за инвазия в Тайван.

Китай настоява, че мащабният му строителен и развойен натиск в Тибет е предимно икономически. Но голяма част от тази дейност – пътища, електроцентрали, комуникационни мрежи – се вписва идеално в стратегията на Китай за военно-цивилно сливане (MCF) , в която „цивилните“ проекти служат и като военна инфраструктура.

Meyu Arrow вече е преминала успешни изпитания с реални стрелби. В момента тя вече има способността да носи управляеми ракети, които могат да поразяват както движещи се, така и неподвижни цели. Бъдещите подобрения включват сателитни комуникационни връзки, които ще позволят на операторите да контролират летателния апарат отдалеч зад фронтовата линия, превръщайки „Стрелата“ в истински ловец отвъд линията на видимост.

Мащабът също има значение. Никоя държава не може да произвежда масово дронове като Китай. Ако Пекин е доволен от резултатите от тестовете на „Стрелата“, очаквайте стотици от тях да се появят на Тибетското плато в кратък срок.

Кошмарен сценарий в следващата хималайска война между Индия и Китай

Представете си друга конфронтация от типа на Ладакх между Китай и Индия. Тези сблъсъци избухват периодично и поради тази причина Китай и Индия са се споразумели да забранят оръжията по оспорваната си граница, предотвратявайки ескалацията на конфликтите. Но липсата на огнестрелни оръжия не означава, че границата е безопасна; през май и юни 2020 г. десетки войници от двете страни бяха убити след брутални меле.

По време на следващата гранична криза, вместо невъоръжени патрули да се блъскат по заледените хълмове, Китай би могъл тихомълком да разположи рота дронове Meyu Arrow в предни бази на платото.

Тези дронове започват тихомълком да картографират индийските позиции – предни постове, складове за доставки, артилерийски позиции, пунктове за гориво, дори траекториите на полета на индийските хеликоптери, които се борят да работят на висока височина. Arrow не стрелят. Те наблюдават, кръжат, обикалят в орбита и изграждат подробна картина на поражението.

След това избухва сблъсък.

Китай действа бързо, за да наложи свършен факт: нощно пехотно нападение през оспорвана линия на билото, подкрепено от струпана формация от Meyu Arrow действащи между 4000 и 6000 метра. Когато Индия се опитва да подкрепи или евакуира позициите си, капаните се затварят.

„Стрелите“ удрят отгоре, спускайки се от платото, вместо да се издигат от долините. Те унищожават конвои, артилерийски трактори и хеликоптери, опитващи се да кацнат на несигурни планински зони за слизане. Няколко дронове преминават в режим на ловец-убиец срещу индийската противовъздушна отбрана.

В рамките на 24 часа индийските постове на фронтовата линия са отрязани. Жертвите се увеличават, докато евакуацията с хеликоптери става самоубийствена. Китай предлага прекратяване на огъня, основано на „новите реалности на място“. Ню Делхи е изправен пред два избора: да ескалира до големи въздушни и ракетни удари - или да се предаде на Пекин и да гледа как още едно парче от покрива на света се изплъзва.

Тайвански планински капан „без полети“

Същият дрон става още по-смъртоносен над Тайван. Тайванската отбранителна стратегия предполага, че ако Китай някога нахлуе, оцелелите части ще се оттеглят в Централната планинска верига на острова, за да водят партизанска кампания. Но ако ескадрили Meyu Arrow влязат в битката, това планинско убежище се превръща във вертикална кутия за убийства. Издръжливостта и височината на „Стрелата“ ѝ дават възможност да се рее зад върхове, да наблюдава коридорите за движение изток-запад и да устройва засади на конвои, мобилни зенитно-ракетни комплекси, специални части и хеликоптери за доставки, докато се опитват да се придвижат през отворите на тунели или тесни проходи.

Един дрон, изстрелял една-единствена ракета, може да срути ключов мост или уличен възел. Двама биха могли да спрат цял батальон.

Висящи над главите си, тези дронове биха предавали цели на китайската ракетна артилерия и балистични ракетни подразделения. Това, което би трябвало да е дълбочината на маневриране на Тайван, се превръща в смъртоносна клетка - пълна с безпилотни хеликоптери, които никога не се уморяват, никога не губят кислород и не се страхуват от нощни полети или внезапни низходящи течения.

Предупреждение, което Западът не чува

Meyu Arrow е повече от дрон. Това е доктринална промяна - китайски тласък към пълноспектърна безпилотна война с въртящи се крила , област, в която Западът изостава с години.

Както в сценария с Хималаите, така и в Тайван, победата не идва от огромна огнева мощ. Тя идва от оперативна парализа – от това да направи движението толкова опасно, че защитниците са принудени да избират между ескалация и капитулация.

След като китайските дронове започнат да свалят хеликоптери от небето на височина от 18 000 фута, политическата воля на Индия, Тайван или дори Съединените щати може да се срине по-бързо, отколкото техните силови структури могат да се адаптират.

Ето как ще се водят бъдещите войни. И освен ако Западът не се събуди, така ще бъдат загубени. Ето защо последните успешни полеви изпитания на хеликоптера-дрона Meyu Arrow трябва да бъдат обект на голямо внимание от западните наблюдатели и анализатори.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator, MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.