Кокаинови крави: Как картелите използват добитък за контрабанда на наркотици в Европа

Бандите слагат наркотици в превозни средства с мъртви и умиращи крави

Наркокартелите използват кораби, натоварени с болни животни, за да контрабандират огромни количества кокаин в Европа.

Полицията не конфискува корабите, защото е „логистичен кошмар“ да се справят с хилядите крави, съобщиха източници от разузнаването за The Telegraph.

Гнойните и зловонни условия на борда, с много от животните мъртви или прекарали месеци в фекалии, отблъскват полицаите от претърсване на корабите.

В контролираните от банди пристанища Сантос и Белем в Бразилия и в Картахена в Колумбия, според източници от Центъра за морски анализ и операции, наркотици (MAOC-N), на разпадащите се кораби с дължина 200 м се товарят до 10 000 крави наведнъж.

MAOC-N е група за правоприлагане на ЕС със седалище в Лисабон, която се бори с трафика на наркотици по море.

50-годишните превозвачи отплават около Карибите или Южна Америка, за да събират пакети с кокаин от по-малки кораби, като обикновено вземат от 4 до 10 тона, на стойност до около 450 милиона лири. Екипажът скрива пакетите в гигантските силози за зърно на кораба и други скривалища, според източниците.

Корабите плават под удобни флагове

– корабът е регистриран в страна, различна от тази, в която се намира собственикът му, често в страни с по-малко строги морски правила, като Панама и Танзания.

Корабите официално се насочват към пристанищата в Бейрут, Ливан, или Дамиета, Египет, където санитарните правила за добитъка са по-малко строги, отколкото в Европа.

Въпреки това най-доходният товар на кораба е предназначен за големите морски пристанища в Антверпен или Ротердам, европейските входове за кокаин.

В определен момент по време на прекосяването на Атлантическия океан екипажът връзва пакетите с кокаин към надуваеми лодки, прикрепя GPS устройства и ги изхвърля зад борда, където те се взимат от „бързи лодки“ и се пренасят контрабандно в Белгия и Холандия.

Методът е толкова ефективен, че през последните 18 години европейската полиция е конфискувала само един кораб за превоз на добитък, пренасящ кокаин. Според The Telegraph, всяка седмица от Южна Америка към Европа отплава поне един подозрителен кораб за превоз на добитък.

Правоприлагащата група се състои от 10 страни членки,

включително Обединеното кралство, и работи в тясно сътрудничество с Националната агенция за борба с престъпността, британския еквивалент на ФБР.

Анализатор на разузнавателна информация за MAOC-N каза пред The Telegraph:

„Няма да искате да прекарате повече от минута на един от тези кораби, само си представете миризмата. Властите не искат да имат такива кораби в пристанищата си.

На 24 януари 2023 г. испанската полиция извърши първото в историята изземване на кораб за превоз на добитък, пренасящ кокаин в европейски води. Въоръжени полицаи пресекли 100-метровия кораб „Орион V“ на 62 морски мили югозападно от Канарските острови по време на пътуването му от Колумбия до Ливан.

Полицаите открили 4500 кг кокаин на стойност около 82 млн. лири, скрит в пакети в силози за храна за добитък. Кадри от камери, носени от полицаите, показват как те бродят през тор и урина от 1750 крави на борда.

Корабът, плаващ под флага на Того, беше откаран в Лас Палмас де Гран Канария, а 28-те членове на екипажа, от девет различни националности, бяха арестувани. Местните жители в пристанищния град се оплакали от миризмата на гниене, идваща от кораба.

Междувременно, миналата седмица австралийската полиция разкри, че кораб за превоз на животни, превозващ овце, е бил използван за опит за контрабанда на кокаин на стойност 84 милиона лири в страната.

На 6 ноември рибари откриха кокаина, вързан за плаващ барабан, край западното крайбрежие на Ланселин, на около 75 мили северно от Пърт.

Съвместната работна група за организирана престъпност на Западна Австралия твърди, че наркотиците са били хвърлени в океана от кораба за превоз на животни „Ал Кувейт“, който е пътувал към пристанището Фримантъл.