Костадин Ангелов: Бюджетът е постигнат с консенсус, средствата от клиничните пътеки ще отидат за възнаграждения

Още по темата: Провал на заседанието на здравната комисия за бюджет 2026 09.12.2025 12:45

Настоящият бюджет, който се предлага, е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати, коментира пред журналисти председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) относно коригираните проектобюджети на държавата и на НЗОК за 2026 г. и обявените протести на професионалистите по здравни грижи заради липсата на заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро.

Ангелов допълни, че сумите, с които ще бъдат увеличени клиничните пътеки, най-вероятно с около 10 процента, основната част от тях ще отидат за трудови възнаграждения.

Той отбеляза, че предишният бюджет, който предвиждаше 260 млн. евро за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения, не е събрал подкрепа в Надзорния съвет на Здравната каса. Имаше едва пет гласа "за", бих казал, с родилни мъки, добави Ангелов. Настоящият бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. е подкрепен с мнозинство в Надзорния съвет на Касата, както и в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), посочи той.

Тези 260 млн. евро, за които говорите, когато бяха сложени в бюджета на НЗОК, никой не ги хареса. Работодатели и синдикати на срещата, която имахме в Министерството на финансите, публично заявиха, че това е неправилно и би счупило системата на българското здравеопазване. Същото го казаха всички болнични асоциации, а самите протестиращи млади лекари не одобряваха механизма, по който това ще се случва, през бюджета на НЗОК, каза Костадин Ангелов относно отпадането на тези 260 млн. евро от коригирания вариант на проектобюджета.

Тези пари не са изчезнали. В Министерството на здравеопазването (МЗ) са предвидени 30 млн. евро за стартирането на програма за младите лекари, в това число и на специализантите, посочи той. Ако питате дали биха били достатъчни, да ви припомня думите на Асен Василев, който твърдеше, че за увеличаването на трудовите възнаграждения на младите лекари ще са нужди 60 млн. лева, коментира Ангелов.

Той посочи, че в МЗ са предвидени още 30 млн. евро за политика по доходите на всички подразделения, които са към бюджета на МЗ. От друга гледна точка, българските млади лекари и специализанти се финансират в размер на близо 30 млн. евро по национални програми и други програми, насърчаващи специализацията, добави Ангелов.

Областните и общинските болници по друг механизъм ще получат още 60 млн. евро именно за политика по доходите, каза председателят на Здравната комисия. "Чрез системата на НЗОК в лечебните заведения ще влязат близо половин милиард повече именно заради увеличаване на цените на клиничните пътеки, което също ще доведе до политика по доходите", заяви той. Работодателите и синдикатите категорично не възприемаха в бюджет да съществуват описани трудови възнаграждения като нива на основните трудови възнаграждения, а настояваха това да става по пътя на колективното трудово договаряне, както е по европейска директива, добави Ангелов.

По-рано заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването не се състоя поради липса на кворум.