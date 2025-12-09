Костадинов от Гърция: Очакваме скоро отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти“

Председателят на „Възраждане“ проведе разговори с АКЕЛ в гръцкия парламент

Въпросът за отварянето на ГКПП „Рудозем-Ксанти“, който е от ключово значение за развитието на Родопите, беше сред водещите теми при официалното посещение на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов в гръцкия парламент. Там той беше по покана на партия АКЕЛ, с която миналата година „Възраждане“ подписа споразумение за сътрудничество.

По думите на Костадинов, от българска страна инфраструктурата на пункта е завършена от години, а през миналата година е финализирана и гръцката част, което поставя очаквания за неговото скорошно откриване. Гръцкият депутат Михалис Гавгьотакис е уверил, че ще постави въпроса пред министъра на транспорта и министъра на външните работи на Гърция.

„Имаме уверението, че отварянето на пункта, така важен за населението на Родопите от двете страни на границата, ще стане много скоро“, заяви Костадинов.

Председателят на партньорската партия на „Възраждане“ Вакис Цобанидис, също се е ангажирал да съдейства на политическо ниво.

Друга основна тема на разговорите беше желанието на АКЕЛ да се присъедини към европейската политическа формация „Европа на суверенните нации“ (ЕСН). Костадинов подчерта, че „Възраждане“ подкрепя напълно това намерение, което би увеличило до 15 броя на страните, представени в ЕСН.

„Възраждане“ има една основна задача във външната си политика - защитавайки националните интереси на България, да създава нови съюзници и да издига престижа на страната ни зад граница. Когато управляваме България, това ще стане и национална политика!”, обобщи Костадин Костадинов.