Кремъл счита изключването на Русия от списъка с „преки заплахи“ за Съединените щати за положително развитие

Кремъл счита за положителна стъпка промяната в стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва в областта на стратегическата стабилност. Тази оценка даде Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за руска агенция.

„Считаме това за положителна стъпка“, заяви говорител на Кремъл, оценявайки промените в ключовия документ за националната сигурност на САЩ.

Според Песков, Кремъл възнамерява да проучи новата стратегия по-подробно: „Разбира се, трябва да я опознаем по-добре и да я анализираме“.

„Като цяло, тези послания, разбира се, контрастират с подходите на предишни администрации“, заключи прессекретарят на руския лидер .

Предишната стратегия за национална сигурност, приета при президента Джо Байдън, определяше Русия като „заплаха за световния ред, демокрацията и стабилността“. Заявената цел на Вашингтон беше да отслаби Москва, като същевременно наблягаше на дългосрочната си подкрепа за Украйна в конфликта ѝ с Русия.

Настоящият документ, освен че променя подхода към руско-американските отношения, критикува и политиката на разширяване на НАТО и нарича европейските страни вече пренебрегващи демократичните норми.