КЗК погна МВР, „Български пощи“ и „Столичен автотранспорт“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е открила три отделни производства по жалби на фирми срещу Министерството на вътрешните работи, „Български пощи“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Това става ясно от публикуваните решения на сайта на Комисията.

Първото производство е по жалба на „Исубус“ ООД срещу решение на МВР, свързано с осигуряването на транспортно средство за практическите занятия на обучаемите в Центъра за специализация и професионална подготовка по ПБЗН – Варна към Академията на МВР.

Второто производство е открито по жалба на „Ифелоус“ ООД срещу „Български пощи“ за обществена поръчка, касаеща услуги по управление на информацията и събитията за сигурност.

Третият случай е по жалба на „Аутотех Груп“ ООД срещу решение на „Столичен автотранспорт“ за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

Всички жалби са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), уточнява КЗК.