Литва обяви извънредно положение заради Беларус

Заради контрабандни балони

Литва обяви извънредно положение заради заплахи за обществената безопасност, свързани с метеорологични балони, използвани за прехвърляне на контрабандни стоки от Беларус, съобщи правителството.

Според литовските власти, балоните се използват за пренос на нелегални цигари през границата и многократно са принуждавали летище Вилнюс да спира работа, нарушавайки нормалния въздушен трафик.

Продължителността на извънредните мерки все още не е определена.

Беларус отрича вина за случилото се и обвинява Литва в провокации, включително за изпращането на дрон, пренасящ „екстремистки материали“. Литва, член на НАТО и Европейския съюз, отхвърли тези обвинения като неверни и обяви, че ще предприеме мерки за сваляне на балоните, идващи от Беларус.