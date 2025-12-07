Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Още по темата: Илън Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат 07.12.2025 13:37

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

„Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в X.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

