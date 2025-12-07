Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.
 „Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в X.

Мъск преди това писа , че „ЕС трябва да бъде премахнат и суверенитетът да бъде върнат на отделните държави, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора“. 

