Мерц: Европа трябва да е по-малко зависима от САЩ

В отговор на новата стратегия за национална сигурност на Вашингтон

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа трябва да стане по-малко зависима от Съединените щати, след като администрацията на президента Доналд Тръмп публикува новата стратегия за национална сигурност на Вашингтон.

Мерц определи части от документа като „неприемливи“ от европейска гледна точка, особено формулировките, според които континентът е изправен пред „цивилизационно заличаване“.

„Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа“, заяви канцлерът по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц – регион, в който се намират ключови американски военни бази.

Той подчерта, че европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и за защитата на демократичните си ценности.