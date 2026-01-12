Мецола забрани достъпа на иранските дипломати до Европейския парламент

Председателят на Европейския парламент забрани на ирански дипломати да влизат в сградата, съобщи Politico.

"Тъй като смелите хора в Иран продължават да се борят за своите права и свобода, днес взех решението да забраня достъпа на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран до всички помещения на Европейския парламент. Тази институция няма да съдейства за легитимизирането на този режим, който се поддържа чрез изтезания, репресии и убийства“, заяви Роберта Мецола.

Забраната идва на фона на нарастващото международно недоволство от репресиите на Техеран срещу огромните демонстрации, които обхванаха страната през последните две седмици.

През уикенда Мецола повдигна въпроса за нови санкции от страна на ЕС, като изрази подкрепата си за тежкото положение на демонстрантите, много от които изискват края на управлението на аятолах Али Хаменей. Санкциите се разглеждат официално от дипломатическата служба на блока.

"Тези, които се осмеляват да излязат на улицата, тези политически затворници, които все още са задържани, се нуждаят от нещо повече от солидарност“, допълни Мецола.

"Взех решението да забраня на всички дипломати, служители на дипломатически мисии, правителствени служители и представители на Ислямската република Иран да влизат в сградите на Европейския парламент.“