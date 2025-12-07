Министерствата на отбраната и транспорта синхронизират действията си за оказване на помощ на екипажа на "Кайрос"

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира край бреговете на Ахтопол, съобщиха от МО.

При разговор днес на представители на ИА „Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и средства за комуникация, се посочва в съобщението.

Подготвя се доставката на необходимите продукти в рамките на деня, като действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за да достави на екипажа на танкера „Кайрос“ необходимото.

Танкерът, заседнал край бреговете на Ахтопол, е стабилизиран и не представлява опасност, увери вчера областният управител на Бургас Владимир Крумов. Екипажът на кораба е в безопасност и в момента няма нужда от евакуация, подчерта той. "Направили сме опити с кораб на "Гранична полиция" да достигнем до съдa, но бурното време и силният вятър затрудняват операцията“, обясни Крумов. Той добави, че при отслабване на вятъра ще бъде осигурен достъп с летателно средство и хеликоптер за доставка на техника, вода и други необходими продукти.

