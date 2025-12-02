Мощно изригване приближава Земята - Може да ни удари на 3–4 декември

Мощното X2-клас изригване на Слънцето от вчера продължава да привлича вниманието на учените, след като актуализиран модел на NOAA показа, че изхвърлената коронална маса (CME) вероятно ще премине близо до Земята в дните около 3 и 4 декември, съобщават от Meteo Balkans.

Макар основният удар да се очаква да ни подмине, според специалистите има реален шанс външните слоеве на слънчевия облак да засегнат нашата планета и да предизвикат геомагнитни смущения от ниво G1–G2. Подобни бури са определяни като слаб до среден интензитет, но могат да доведат до временни нарушения в радиокомуникациите, сателитните системи и GPS-сигнала.

Астрономите от NOAA обръщат внимание и на друга особеност – CME-то ще настигне и „погълне“ поток от бърз слънчев вятър, движещ се непосредствено пред него. Това обединяване може да усили плътността и енергията на заредените частици, които достигат Земята, ако пътят им съвпадне с нашата орбита.

При реализиране на прогнозата бури от G2 клас са най-вероятни в ранните часове на 4 декември. Такива събития често водят до красиви полярни сияния, които могат да бъдат видими много по на юг от обичайното — дори в части на Централна Европа.

Прогноза за Kp индекса (NOAA):

- 3 декември: възможни периоди на активност, достигащи до G1

- 4 декември: повишена вероятност за епизоди на G2

(Магнитните бури са класифицирани от G1 до G5, като G5 представлява изключително силни смущения.)