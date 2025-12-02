На 2 декември 2025 г. да почерпят

Александър Николов, бивш министър на енергетиката, 43 г.

Проф. Александър Червеняков, хирург, 73 г.

Андрей Лекарски, скулптор, 85 г.

Боян Папазов, сценарист, режисьор, драматург, 82 г.

Диана Найденова, журналист.

Евгений Михайлов, режисьор, 71 г.

Калин Донков, поет, публицист, писател, 84 г.

Кръстьо Врачев, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 45 г.

Доц. д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение по ревматология в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив, 57 г.

Огнян Минчев, политолог, 67 г.

Милена Живкова, актриса.

Проф. Николай Витанов, математик, 60 г.

Ралица Агайн, бивш зам.-председател на КФН, бивш депутат.