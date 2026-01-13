Надрасканите банкноти са напълно легитимни, БНБ няма да ги конфискува

Дни след въвеждането на единната европейска валута у нас, снимки на надраскани банкноти евро наводниха социалните мрежи. Народното творчество се развихри върху чисто новите купюри, къде с обидни квалификации, къде с оригинални куплети от песни, къде с кратки носталгични послания за запратения в историята лев.

Моментално се завъртя и "новината", че БНБ е заплашила да конфискува без обезщетение такива купюри.

Подобно съобщение от Българската народна банка няма, показа проверка на "Труд news", нито от финансовата институция са обявили надписаните пари за нелегитимно разплащателно средство. Последното решение по казуса е от далечната 2013 г. и оттогава до днес друго становище по темата не съществува.

Не на еврото е най-често срещаният надпис по новите банкноти.

Тълкуванията

Правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) са категорични, че според действащата регулаторна рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

"Когато има достатъчно доказателства, че евробанкнотите са били умишлено повредени, тяхната замяна се отказва и те се задържат, за да се предотврати връщането им в обращение," гласи решението на ЕЦБ за третиране на негодни банкноти.

Кои обаче се считат за целенасочено повредени?

Със сигурност не надписаните. Става дума за умишлено изрязани, особено такива, на които липсва повече от половината хартия. Или такива, на които съвсем целенасочено е задраскан и закрит символът на стойността, за да не може да бъде разчетена покупателната стойност на купюрата.

Решение на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, гласи, че: "евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени", т.е. умереното писане по парите не ги прави незаконни.

Парадоксално, но факт

Експерти припомнят, че понякога дори самите банкови служители драскат по банкнотите я с молив, я с химикал. Преди време по левовете също можеше да се забележат странни отметки и всевъзможни надписи, които не ги правеха невалидни.

Често се случва трудещи се в банковия сектор да поставят дребни отметки, че банкнотата вече е проверена с UV лампа или друг уред за проверка на оригиналността. Това е вътрешен маркер, а не сигнал за повреда.

При броене на много банкноти също не е изключение служителите да отбелязват пачки или отделни купюри, за да следят процеса. Това в никакъв случай не се счита за трайно и умишлено повреждане на банкнотата.