Награди за студенти – бъдещи писатели

В навечерието на 8 декември всяка година в Националния студентски дом (София) се връчват награди на млади пера. В Единадесетия конкурс за Националната литературна награда „Георги Черняков – 2025“ се включиха 78 автори, пишещи в различни жанрове: 48 поети, 24 белетристи и 6 хумористи. Те са представители на 11 университета – студенти и докторанти до 40-годишна възраст. Конкурсът се организира от Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, наследник на някогашния Кабинет на младите писатели-студенти, ръководен над 26 години от литературния критик Георги Черняков. След неговата кончина през 2012 г. бивши възпитаници, сред които днес има известни писатели, се събраха и основаха ново сдружение с идеята да подпомагат първите стъпки на пишещите млади хора. Благодарение на подкрепата от Съюза на българските писатели и спонсори от чужбина наградените автори през тези 11 издания на конкурса са вече 75.

На церемонията в Националния студентски дом присъстваха над 50 писатели,студенти, журналисти и приятели на литературата. Събитието се водеше от Анжела Димчева – председател на Обществото, а наградите за поезия бяха връчени от Боян Ангелов – председател на журито и председател на СБП. Ето и имената на отличените поетеси: Първа награда получи Евелина Митрева за стихотворенията „До края на света“ и „Благодаря“;

Втора награда беше присъдена на Николета Манчева за „Светът в опашка“; Специална награда на СБП: Персиана Цанкова за „Обещание“; Специална награда на НСД: Весиле Джемал за „Незапомнените помнят“.

Своя поглед към белетристичните опити на младите представи писателят Тодор Костадинов – член на журито за прозата. Той отбеляза, че тази година има над 10 много добри творби, от които той е избрал четирима лауреати. А те са: Първа награда – Божидара Бойчева за разказа „Кутия с локум и малко надежда“; Втора награда – Мартина Рангелова за „Под сянката на ореха“;

Специална награда на СБП – Дария Антониева за „Душа“; Специална награда НСД – Анджела Дичева за „Бонбон за всеки“.

Накрая беше връчена и Специална награда за хумор и сатира, чийто лауреат стана Нина Младенова за фейлетона „Министерството на човечността“.

Музикалният щрих към рецитала на наградените беше дело на барда Румен Спасов (китара и глас).

Важно е да се отбележи, че конкурсът се подкрепя всяка година от писателя Илко Минев (Бразилия), от поетесата Катя Кремзер (Австрия) и от продуцента Весела Райчинова-Сели (Израел). Всички те, заедно със СБП и НСД, допринасят за насърчаване на младите хора да творят в едни трудни времена за родната култура, когато няма целенасочена държавна политика за подкрепа на писателската общност като цяло.