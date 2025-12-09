Най–голямата мотописта на Балканите вече носи името A1 Motor Park

Най-голямата писта на Балканите вече носи името A1 Motor Park. Пистата се изгражда край Самоков и предстои нейното официално откриване през март 2026 год.

Ребрандирането е част от по-широката визия за развитие и популяризиране на мотоспорта в България и за създаване на модерна и разпознаваема среда за фенове и професионални състезатели. Пистата е с дължина от 4 км, разполага с 15 завоя и права от над 900 м. за ускорение над 280км/ч.

Визуалната идентичност на A1 е интегрирана на ключови места в комплекса. Компанията присъства на арките при входа и изхода на пистата, върху старт-финалната арка, на фасадата на основната сграда, както и на официалната стена за награждаване. Допълнителни информационни табели и знамена, позиционирани по трасето, превръщат A1 в естествен елемент от атмосферата на A1 Motor Park.

Чрез своите спортни канали MAX Sport 1, 2, 3 и 4, компанията е водещ медиен партньор в излъчването на различни спортни първенства. Мотоспортът е естествено продължение на ангажимента в подкрепа на спорта като цяло. А скоростта, динамиката, прецизността и адреналина присъщи за него са ценности, които A1 споделя.

„Скоростта е част от нашата философия – както в услугите, така и в начина, по който подкрепяме спорта. A1 разполага с четири спортни канала MAX Sport, чрез които свързваме феновете с водещи спортни събития от целия свят. Даваме името A1 Motor Park на най-голямата писта на Балканите като естествена стъпка в разширяването на нашето присъствие в спорта. Мотоспортът носи динамика, адреналин и вдъхновение – качества, които вярваме, че ще привлекат още повече фенове към тази дисциплина“, сподели Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в A1.

„Името A1 Motor Park е силен символ за нов етап в развитието на трасето. Радваме се, че работим с партньор като A1, чийто бранд е разпознаваем и свързан със спорта. Убедени сме, че тази стъпка ще повиши интереса към мотоспорта и ще допринесе за позиционирането на пистата като водещ център в региона“, заяви Зара Кизирян, проджект мениджър и изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД.