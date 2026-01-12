Nexo с нова образователна инициатива

С участието на наши млади таланти

Nexo обявява “Отборът на шампионите” - първа по рода си в България инициатива, която събира български олимпийски, световни и европейски медалисти от различни спортове в един отбор. В състава се включват Никола Цолов - българската звезда във Формула 2, Александър Николов - един от най-добрите волейболисти в света, олимпийските шампиони Карлос Насар (вдигане на тежести) и Ивет Горанова (карате), шампионите по спортно катерене Николай Русев и Александра Тоткова, както и световната шампионка по кикбокс Дарина Цветкова.

Програмата започва с мащабна кампания и ще се развива през 2026 г. чрез образователни формати и публични събития, насочени към млади професионалисти и утвърдени кадри. “Отборът на шампионите” ще участва в серия от публични събития в България с фокус върху практическите уроци от спорта, приложими в професионалния живот. Чрез личния пример на атлетите инициативата показва пътя от България към световния елит и как дисциплината, постоянството и ясната цел превръщат потенциала в устойчив успех.

“Най-голямата разлика между добрите и най-добрите е постоянството. Пътят нагоре е дълъг и изисква ежедневна работа, но именно това показва, че младите българи могат да се състезават и да побеждават на най-високо световно ниво”, споделя Никола Цолов.