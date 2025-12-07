Никол Кисман: Животът ми е импровизация, нямам стриктен план

Не чета сценарии за уплашени жени, които чакат спасителя

Новата ми роля е съдебен патолог в крими поредица

Обсебени сме от повърхностни неща

Неповторимата Никол Кисман се завръща в света на елитните сериали с главна роля в новата поредица “Скарпета” по прочутите книги на Патриша Корнуел. Родена в Хонолулу и израснала в Австралия, Никол продължава да е едновременно секссимвол, модна икона, медийна дива и драматична актриса.

Топ ролите на Кидман са във филми като “Широко затворени очи”, където играе с бившия си съпруг Том Круз, “Часовете”, “Мулен руж”, “Догвил”, “Студената планина”, “Далече, далече”, “Батман завинаги”, “Австралия” и др. Тя се пробва и като продуцент с хитовата поредица “Големи малки лъжи”, а преди няколко години постигна изключителен успех с друго серийно събитие - “Отмяната”.

Кидман триумфира с “Оскар” за играта си в “Часовете” от 2004-а година. Тя има общо пет номинации за наградата на Академията, както и БАФТА, “Златна мечка” и няколко статуетки “Златен глобус, но продължава да жадува за успех и нови роли.

- Никол, разкажете ни малко повече за новия криминален сериал “Скарпета”.

- Това е образ, създаден от писателката Патриша Корнуел. Аз играя Кей Скарпета, която зарязва поста си на съдебен патолог в Южна Каролина и заминава за Ню Йорк, където є възлагат да прегледа ранен пациент, настанен в психиатричното отделение на болница “Белвю”. След известно време пациентът, обезопасен с белезници и вериги на краката, започва да приказва и историята се оказва най-странната, която е чувала. Твърди, че раните е получил при убийство... което не е извършил. Дали Бейн е психически неуравновесен тип, фиксиран върху Скарпета? Или параноичният му разказ е истина и той е човекът, когото истинският убиец шпионира и преследва? Единственото, което моята героиня Скарпета знае със сигурност, е, че жената е измъчвана, преди да бъде убита. И вероятно ще има още насилствена смърт...

Литературният първоизточник предлага първокласна криминална поредица и с целия екип сме щаствили да я пренесем на екран.

- Това определено е роля като за вас. Но има ли персонаж, който не бихте изиграли?

- Зависи от конкретните сценарии, които ми предлагат. Но нека го кажа така - вече веднага отказвам оферти за роли на уплашени жени, които са жертви и чакат спасение. Или са просто някакви гаджета. Освен ако не е наистина, ама наистина великолепен образ, част от специален и талантливо написан сценарий. Не бих искала и да се ограничавам само с главни роли. Играе ми се всичко - характерни персонажи, поддържащи персонажи... В актьорската професия съм от 14-годишна. В драматичната школа се тествахме с всичко - играехме 80-годишни, после деца. После отиваш в реалния свят и се питаш: “Къде са ролите?”. В кино индустрията ти лепват етикета на гаджето на главния герой и си дотам.

- Какво мислите за еротичните сцени и тяхното място в модерното кино?

- Лично аз нямам проблеми с добре написаните еротични сцени. Не ми пречи да играя гола. Аз съм актриса, това ми е работата.

- Как ви допада работата като продуцент?

- Определено мисля, че се получи в “Големи малки лъжи”. Там имаше голям дебат и при разпределянето на ролите. Защото в този сериал аз продуцирах и играех. Мисля, че бях правилния избор за ролята на Селест, поне така ме уверяваха първоначално. После се срещнах с Дейвид Кели, който написа сценария, и той ми каза, че аз трябва да изиграя Маделин. Говорихме, спорихме и в крайна сметка се разбрахме и начертахме пътя пред персонажите и поредицата. Аз взех Селест, а Рийз Уидърспуун пое ролята на Маделин.

- Имате ли формула за успех?

- Животът ми е импровизация. Отделно смятам, че няма такова нещо като перфектен живот. Не съществуват подобни абсолютни неща, хората се опитват да оцеляват и точно този процес ние описвахме в “Големи малки лъжи”. Основата на сценария на минисериала е книгата. Изследваме непознатото и начините, по които се самозалъгваме, проекциите, които постоянно извършваме в реалността. Това е творба за нашите недостатъци. Толкова по-приятно е когато осъзнаеш, че ние като човешки същества сме изтъкани от противоречия и недостатъци и може да си помагаме един на друг.

- Колко деликатна за вас е темата за домашното насилие?

- Много. Аз съм ангажирана с каузата на ООН по въпросите на жените, наясно съм с тежки теми като военни престъпления и домашно насилие. В “Големи малки лъжи” ние разказахме една история, но не се опитаме да отправим послание, с което да искаме да отговорим на всички въпроси. Но колкото повече такива истории се разказват за домашното насилие с всичките нюанси и сложности, толкова е по-полезно за диалога в обществото. Защото по принцип е трудно да се говори за това. Бих желала отново да подхванем тази тема. Има толкова важни неща като сексуалното насилие и изнасилванията, с които всички ние трябва да се занимаваме.

- Какво се промени в развлекателната индустрия за последните няколко години?

- Много неща, но според мен е време за обединение около общи ценности и споделени моменти. Много е важно да не съдим другите, да не сочим с пръст, да не бъдем толкова обсебени от повърхностни неща. Това се опитвам да предам и на своите деца. Аз не желая да бъда от хората, които отхвърлят другите. Трябва да сме внимателни и хуманни. Добротата и състраданието са толкова важни в днешния ни свят. Трябва да сме отворени. Но Холивуд може да бъде жесток. Не само Холивуд. Помня как още в гимназията се прибирах разплакана при майка ми ако някой ме беше обидил или нагрубил. Светът е суров. Но любовта и топлотата, давани на децата, докато растат в дома, е важно условие за бъдещ социален просперитет. В нашия бизнес суетата е невероятно необходима, тя е част от тъканта на шоуиндустрията. Но нещата може да се правят фино, с класа и стил. Не е задължително за актрисите и дамите в шоубизнеса да се снимат голи, за да са секси.