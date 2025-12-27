Новата глобална игра между Китай, САЩ и ЕС за икономическо влияние

Редкоземните елементи стават стратегическата арена за технологическо и търговско надмощие

През 2025 г. пазарът на редкоземни елементи се превърна в ключов фактор за глобалните икономически и търговски отношения. Китай, който контролира над 90% от световния капацитет за производство и преработка на тези критични суровини, наложи сериозни ограничения върху износа им. Редкоземните елементи са незаменими за производството на постоянни магнити, използвани в автомобилостроенето, възобновяемата енергия, електрониката и отбранителната индустрия.

Геополитически напрежения и преговори

Още през април Китай засили контрола върху износа, предизвиквайки тревога сред европейски и индийски компании, зависещи от тези суровини. Индийски производители, като „Bajaj Auto“, изразиха опасения, че ограниченията могат да блокират производството им.

През май Китай сигнализира за облекчаване на ограниченията за страните от ЕС, като външният министър Ван И увери, че заявленията за граждански цели ще се разглеждат приоритетно. Това беше добре прието от европейските партньори, които активно водят преговори за стабилност на веригите за доставки.

През лятото търговската война между САЩ и Китай ескалира, като Доналд Тръмп заплаши с нови мита до 200% върху китайски стоки при недостиг на редкоземни магнити за ключови технологии. Китай обаче започна преговори и облекчи част от ограниченията, за да намали глобалния недостиг.

Нови стратегически инициативи

През октомври САЩ и Австралия подписаха споразумение за редкоземните метали, укрепвайки Австралия като стратегически партньор на Вашингтон и създавайки алтернативни вериги за доставки извън Китай.

Индия пък обяви план за 700 милиона евро за развитие на местен добив и преработка на редкоземни елементи, целейки да намали зависимостта си от Китай и да подсигури местните индустрии, включително електромобили и възобновяеми технологии.

Облекчаване и сътрудничество

Китай продължи усилията си да стабилизира износа, като обеща бързо одобрение на заявленията за гражданска употреба и засили сътрудничеството с международните партньори. ЕС и Китай създадоха специален канал за комуникация за ускорено издаване на лицензи за европейски компании. В същото време Брюксел развива собствени инициативи за диверсификация на доставките, включително производство на редкоземни елементи в Европа.

2025 г. показа, че редкоземните елементи остават стратегическа суровина с висока геополитическа стойност. Докато Китай запазва ключовата си роля, световните индустрии и правителства предприемат стъпки за диверсификация и сигурност на доставките.