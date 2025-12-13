Новият премиер на Чехия отряза Украйна

Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства

Чехия няма да поеме никакви гаранции за финансовата подкрепа на Украйна, заяви днес новоизбраният премиер Андрей Бабиш, който официално ще встъпи в длъжност в понеделник, предаде Ройтерс.

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери други начини за подпомагане на Украйна. Очаква се следващата седмица лидерите на страните от ЕС да обсъдят схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, като включва и национални гаранции.

„Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства“, заяви Бабиш във видеопубликация в социалните мрежи.

Предложението на Европейската комисия предвижда използване на замразените руски активи или сключване на заеми на международните пазари, за да се осигурят спешно необходими средства за Украйна.

Вчера ЕС замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че страни като Унгария и Словакия, чиито правителства поддържат приятелски отношения с Москва, няма да попречат милиардите евро да бъдат използвани за помощ на Украйна.