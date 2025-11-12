Oтстраниха от длъжност правосъдния министър на Украйна

На фона на разследване на голяма корупционна схема в енергийния сектор

Украинското правителство временно освободи от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследване на голяма корупционна схема в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко.

Галушченко, който по-рано беше енергиен министър, е обект на следствени действия, потвърдиха от неговото ведомство. Засега не е ясно дали случаят е пряко свързан с разследването на Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ), която обяви, че е разкрила схема за изпиране на близо 100 млн. долара чрез обществени поръчки в държавни енергийни предприятия, включително в ядрената агенция „Енергоатом“.

Според НАБУ петима души вече са задържани, а още двама са заподозрени в участие в заговор за контрол върху обществени договори в сектора.

Корупционният скандал предизвика силен обществен отзвук и засили натиска върху правителството в Киев, което се стреми към членство в Европейския съюз и се опитва да докаже пред западните партньори напредък в борбата с корупцията — особено в момент, когато Украйна се сблъсква с нови руски атаки срещу енергийната си инфраструктура.