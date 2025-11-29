Опасен вирус е устойчив на защитната система на организма: Експерти предупреждават за „пандемична заплаха“

Една от ключовите защитни сили на организма срещу инфекция е треската, която повишава вътрешната температура, за да затрудни вирусите да се размножават и да причинят тежко заболяване, пише Daily Mail.

Но ново изследване от университета в Кеймбридж във Великобритания показва, че този механизъм за термична защита не работи срещу птичи грип.

Вирусите на човешкия грип обикновено се намират в горните дихателни пътища, където температурите са около 33 градуса по Целзий (91 градуса по Фаренхайт). При треска тя може да се повиши до почти 41°C (106°F), което забавя инфекцията, за да даде време на имунната система да се пребори с болестта.

Вирусите на птичия грип обаче процъфтяват в долните дихателни пътища, а понякога и в червата на птиците, където температурите са около 40 до 42°C, предимно над нивото, което човек може да достигне.

За да изследват как това влияе на тежестта на инфекцията с птичи грип, учените заразили мишки с модифициран лабораторно отгледан грипен вирус PR8, щам, който според учените не е опасен за хората, чийто генетичен участък, участващ във вирусната репликация, е променен, за да съответства по-точно на човешкия или птичия грипен вирус.

Когато мишките били държани при температура, подобна на човешка треска, резултатите показали, че човекоподобната версия на вируса се е затруднила да се репликира, но версията, подобна на птичи грип, е продължила да се копира и е причинила сериозно заболяване.

Изследването трябва да се проведе върху други животни, по-подобни на хората, за да се потвърдят резултатите, но изследователите предупреждават, че то предполага, че треската може да не е ефективна срещу болестта.

Учените добавиха, че техните открития могат да повлияят на лечението на птичи грип, добавяйки, че доказателствата сочат, че не винаги е полезно да се лекува треска при пациент, заразен с птичи грип.

Горното изображение показва учени в Париж, Франция, които работят за наблюдение на разпространението на птичи грип. Френските власти предупредиха, че огнище на птичи грип може да бъде по-смъртоносно от това на Covid.

Горното изображение показва учени в Париж, Франция, които работят за наблюдение на разпространението на птичи грип. Френските власти предупредиха, че огнище на птичи грип може да бъде по-смъртоносно от това на Covid.

Хората използват треска, за да се борят с инфекциите, защото по-високите температури могат да доведат до денатурация или приемане на различна форма на ключови протеини, на които вирусът разчита, за да прави копия.

Това забавя размножаването на вируса и осигурява повече време на имунната система да атакува и да се справи с нахлуващия вирус.

Д-р Сам Уилсън, молекулярен вирусолог в университета в Кеймбридж, който ръководеше изследването, каза: „За щастие, хората не са склонни да се заразяват с вируси на птичи грип много често, но все пак виждаме десетки случаи при хора годишно.“

„Смъртността от птичи грип при хората традиционно е била тревожно висока, като например при историческите инфекции с H5N1, които са причинили над 40 процента смъртност.“

Той добави: „Разбирането на причините, поради които вирусите на птичия грип причиняват сериозни заболявания у хората, е от решаващо значение за усилията за наблюдение и подготовка за пандемия. Това е особено важно поради пандемичната заплаха, породена от птичите вируси H5N1.

“Изследването идва, след като американец в щата Вашингтон почина след заразяване с щам на птичи грип, невиждан досега при хора, което е едва вторият смъртен случай от птичи грип, регистриран в САЩ. Изследването идва и ден след като френски власти предупредиха, че пандемията от птичи грип вероятно ще бъде по-смъртоносна от епидемията от Covid.

От януари 2022 г. насам в САЩ са регистрирани 71 случая на човешки инфекции с птичи грип, след като сред животинския свят започна епидемия от птичи грип, а експертите предупреждават за риска от голяма епидемия. Всички пациенти с изключение на един са заразени със щама H5N1.

В новата статия, публикувана в Science , изследователите са редактирали PB1 гените във вируса, гените, които помагат на вируса да прави свои копия.

Те бяха променени или така, че да съответстват на тези, открити във вирусите на грип А, най-разпространената форма на грип, която заразява хората, или на вируса на птичия грип.

В експерименти мишките са били заразени с вируса, подобен на човекоподобен или птичи грип, и след това са били държани при стайна температура, около 20 до 22°C, или при температура, имитираща човешка треска, 41°C.

Мишките обикновено не развиват треска в отговор на инфекция, но изследователите успяха да имитират треска, като повишиха температурата на околната среда до тази на човешка треска, което също повиши телесната температура на гризачите.

Резултатите показват, че не е имало тежко заболяване при гризачите, заразени с човекоподобен вирус, които са били нагрявани до 41°C (106°F).

Но сред заразените с вируса, подобен на птичи грип, те все пак развиха тежко заболяване при тази температура.

Д-р Мат Търнбул, вирусолог в Университета в Глазгоу и първи автор на изследването, каза: „Изключително важно е да наблюдаваме щамовете на птичия грип, за да се подготвим за потенциални огнища.“

„Тестването на потенциални вируси, които се разпространяват, за да се определи доколко е

вероятно да бъдат устойчиви на треска, може да ни помогне да идентифицираме по-вирулентни щамове.“Служители на CDC казват, че рискът вирусът на птичия грип да се предаде на хората и да причини ново огнище е „нисък“.

От началото на епидемията от птичи грип през 2022 г., повечето пациенти в САЩ са били или в Калифорния, 39 потвърдени или вероятни случая на птичи грип, или във Вашингтон, 15 потвърдени или вероятни случая на птичи грип.

В повечето случаи инфекциите са свързани или с контакт със заразени домашни птици, или с млечни крави, които също са били заразени с вируса.

При дивите и домашните птици птичият грип е открит във всеки щат в САЩ от януари 2022 г.

Смята се, че около 174 милиона диви и домашни птици са били засегнати, а над 1000 млечни стада също са заразени.

От септември тази година насам то е поразило 7 милиона птици, отглеждани във ферми, в цялата страна, включително 1,3 милиона пуйки.

Експертите предупреждават, че инфекциите с птичи грип са по-чести през есенните месеци, защото дивите птици, които може да са носители на вируса, мигрират, потенциално разпространявайки вируса в нови райони.

Остават опасения, че вирусът може да се разпространи сред хората и да се научи как да се разпространява между тях, което би могло да предизвика ново огнище, подобно на пандемията от Covid