Отбелязваме Световния ден за борба с диабета

На 14 ноември всяка година отбелязваме Световния ден на диабета – важен ден, посветен на милионите хора по света, които живеят с това хронично заболяване.

Вече над 100 години Ново Нордиск работи неуморно, за да променя живота на хората, които живеят с диабет. В България компанията е доверен партньор на обществото и здравната система вече над 30 години, допринасяйки с усилията си за по-здравословна България.

Над половин милиард души по света живеят със захарен диабет, като прогнозата е до 2050 година те да бъдат над 853 милиона. В България броят им е над 482 000 души, а над 180 000 българи са засегнати, без да знаят и не се лекуват.

На Световния ден на диабета, Ново Нордиск насочва вниманието и към още едно също толкова сериозно хронично заболяване – затлъстяването. Връзката между захарен диабет и затлъстяване е пряка – затлъстяването е основен рисков фактор за развитие на захарен диабет, а добрият контрол на захарния диабет зависи от контрола на телесното тегло. В момента със затлъстяване живеят над половин милиард души в глобален мащаб, като се очаква до 2030 годинa те да надхвърлят милиард. Според Световната здравна организация до 2050 г. половината от световното население ще живее с наднормено тегло или затлъстяване. В България броят на хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, вече надхърля 2 милиона души, като тази цифра расте постоянно. Установено е, че 80-90% от пациентите с диабет тип 2 имат наднормено тегло или затлъстяване.

Намаляването на теглото значително понижава честотата на диабет тип 2 сред пациенти с висок риск. Това се подкрепя от изследвания, които показват, че загуба на тегло от 5–10%, промени в начина на живот и повишена физическа активност могат да намалят честотата на диабет тип 2 с 50%.

След над 100 години наука и медицински достижения в лечението на захарен диабет, днес е възможно по-добро здраве и качество на живот за хората, живеещи със захарен диабет отвсякога. Благодарение на иновациите хората живеещи с наднормено тегло и затлъстяване също вече имат достъп до възможности за лечение с множество ползи за тяхното здраве.

Научете повече за връзката между диабета и затлъстяването на информационния сайт на Ново Нордиск България тук: https://www.truthaboutweight.global/bg/bg/science/the-role-of-obesity-as-a-leading-risk-factor.html

