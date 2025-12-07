Откриха гробница на прототипа на Дядо Коледа

Първоначално бил положен в Турция

Гробница на прототипа на Дядо Коледа е открита в Турция при археологически разкопки, съобщава Mirror.

Според “Джерусалем пост” първообраз на Дядо Коледа е Свети Николай, който е роден в Турция и е служил като епископ в град, известен като Демре. Светецът е бил погребан на територията на своята църква.

През 2022 г. археолозите в Турция откриват мястото, където първоначално е бил положен, преди костите му да бъдат пренесени. Разкопките позволяват на учените да открият първоначалния приземен етаж на църквата “Свети Николай”, където той е служил като епископ. Въпреки че гробът му е бил в Турция, костите на Свети Николай са запазени заедно във вторична “гробница” в Бари, Италия.

Според президента на Регионалния борд за опазване на културното наследство в Анталия, проф. д-р Осман Ерава, е възможно някои останки или реликви все още да се намират там. Откриването на каквито и да било следи от оригиналния Дядо Коледа в турските руини е затруднено поради повишаване на морското равнище и потъването на първоначалната църква. Днес Свети Николай е един от най-почитаните светци в историята, с безброй приписвани му чудеса. Щедростта му го утвърждава като белобрадия старец, когото почитаме всеки декември.