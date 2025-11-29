Оттеглянето на бюджета е гражданска победа

Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти.

"Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление", смята президентът.

"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница", добави още държавният глава.