Отзвук в Русия: Йотова стана първата жена президент на България, оставката на Радев предизвика вълнение в политическите среди

Конституционният съд на България разгледа и потвърди оставката на Румен Радев като държавен глава, с която прекрати пълномощията му, предава руската държавна агенция ТАСС.

"Пълномощията на президента на Република България Румен Радев се прекратяват предсрочно с потвърждаването на оставката му от Конституционния съд. Решението влиза в сила от днес, 23 януари 2026 г.", се казва в решението на съда.

Вицепрезидентът Илияна Йотова, в съответствие с конституцията, стана първата жена в историята на България, заемаща поста президент на републиката.

В понеделник, 19 януари, на деветата годишнина от първото му полагане на клетва като президент на България, Радев се обърна към нацията и обяви, че подава оставка и възнамерява да участва в предсрочни парламентарни избори със своите поддръжници, което стана неизбежно, след като парламентарно представените партии отказаха да предприемат действия за сформиране на ново правителство.

"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите, като се отстъпи пред олигархията. Две трети от гражданите вече не гласуват на избори. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корумпирани чиновници, компромисери и екстремисти. Вашето доверие ме задължава да защитавам нашата държавност, нашите институции и нашето бъдеще. Изправени сме пред битка за бъдещето на Отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с вас – достойни, вдъхновени и безкомпромисни. Готови сме, можем и ще успеем", заяви Радев.

Решението на държавния глава да се ангажира с реалната политика и да участва в предсрочните парламентарни избори предизвика вълнение в българските политически среди. Експерти и политици активно коментираха появата на нов играч в политическия пейзаж на България и заключиха, че участието на Радев в предсрочните парламентарни избори ще привлече вниманието на избирателите и ще помогне за формирането на ново парламентарно мнозинство, способно да изведе страната от политическата криза.

Изборите в България, чиято дата се очаква Йотова да определи след консултации с парламентарно представените политически партии и назначаване на министър-председател и министри за техническото правителство, ще се проведат за осми път през последните пет години.