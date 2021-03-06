Плетените елеци завладяват модната сцена 

Само преди няколко месеца, ако някой беше казал, че плетените елеци са супер модерни, никой нямаше да му повярва. Сега обаче – няколко месеца карантина и много модни експерименти по-късно, те се качват на модната сцена.

Въпросът сега е…Как всъщност се случи това? Последните няколко месеца бяха голямо изпитание за всички и тъй като светът е с главата на долу модните тенденции са по същия начин. Ако преди някой ни беше казал, че нещо може да измести класическата блуза, нямаше да повярваме, но ето ни тук днес. И ако тези елеци ти се струват твърде стряскащи, повярвай ми, не си сама. Модата обаче е начин за всеки да изрази индивидуалността си и всички други странни модни течения го доказват.

Трендът с шортите за колоездене например, продължи модния си живот от ревютата сред знаменитостите и инфлуенсърите. Сега се питаме – готови ли сме за плетените елеци? И какво можем да съчетаем с тази визия? Някой знаменитости ги съчетават с токчета, сака и всичко, което по принцип не бихме предположили.

Дори и да не сте почитател на елечетата, можете да експериментирате. Разгледайте новата модна селекция с подобни визии. Кой знае може би това е модната тенденция, която много скоро всички ще носят?