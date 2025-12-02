ПП-ДБ обявиха кога ще внесат вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков", съобщи във видео във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той обеща, че другата седмица, когато са дебатите в пленарната зала по него, ще има още по-голям протест, на който ясно ще кажат "стига", "достатъчно" , "дайте шанс на бъдещето на България".

Василев благодари на всички, които са излезли вчера на историческия, по думите му, протест.

"Затова, че останахме мирни, затова, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски "да спрат да крадат българския народ и бъдещето на децата ни. За съжаление тези хора явно са решили да взривят държавата. Преди малко премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подават оставка. Ще им помогнем", коментира Василев.