ПП-ДБ обявиха кога ще внесат вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Автор: Труд онлайн
Политика

Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков", съобщи във видео във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той обеща, че другата седмица, когато са дебатите в пленарната зала по него, ще има още по-голям протест, на който ясно ще кажат "стига", "достатъчно" , "дайте шанс на бъдещето на България".

Василев благодари на всички, които са излезли вчера на историческия, по думите му, протест.

"Затова, че останахме мирни, затова, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски "да спрат да крадат българския народ и бъдещето на децата ни. За съжаление  тези хора явно са решили да взривят държавата. Преди малко премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подават оставка. Ще им помогнем", коментира Василев. 

Още от (Политика)

Най-четени

Мнения