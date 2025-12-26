Най-много работни дни има през юли

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни. Годината има 248 работни дни. През първия месец от годината почивни са 1 и 2 януари. През февруари, юни, юли, август, октомври и ноември няма допълнителни почивни дни.

През март ще почиваме на 3-ти - Националния празник на страната. През 2026 г. Великден е на 12 април, ще почиваме от Разпети петък - 10 април, до 13 април - втория ден на Великден.

През май ще почиваме още в първия ден - Празника на труда се пада в петък. Така ще има три последователни почивни дни заедно с уикенда. Почивен ще бъде и 6 май (сряда) - Денят на храбростта и Гергьовден. В края на месеца ще има още един дълъг уикенд. 24 май - Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, е в неделя, затова почивен ден ще бъде и понеделникът.

Дълъг уикенд ще има за 6 септември - Деня на Съединението, който е в неделя, и почивен ще бъде и понеделникът. Денят на независимостта - 22 септември, е във вторник. Бъдни вечер (24 декември) се пада четвъртък и ще почиваме до понеделник, 28 декември.