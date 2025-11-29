При каква температура котките вече не се допускат навън?

Когато температурите паднат опасно ниско, котките се нуждаят от специални грижи. Увийте ги в одеяла и им осигурете топли възглавници, за да ги предпазите от зимния студ. Тяхната безопасност и комфорт са по-важни от всякога.

Чудили ли сте се някога при каква температура котката ви вече не може да излиза навън? Тъй като температурите продължават да падат, ветеринарен лекар обясни кога е твърде студено за котката ви да излиза навън, тъй като излагането на студ може да причини сериозни здравословни проблеми, пише Newsweek.

С наближаването на зимата и понижаването на температурите, много собственици на котки се притесняват да пускат домашните си любимци навън, особено в контекста на съществуващите правила относно това кога е твърде студено за разхождане на кучета.

Излагането на домашни любимци на много ниски температури може да причини здравословни проблеми, включително хипотермия и измръзване, които дори могат да бъдат фатални, ако не се лекуват своевременно.

Някои признаци, че котката ви може да страда от хипотермия, включват треперене (което може да спре с влошаване на състоянието), студени уши и лапи, бледи венци, дезориентация, летаргия и плитко дишане.За да помогне на притеснените собственици, д-р Дейв от ветеринарната група в Бат се появи в акаунта на Pet Health Club в TikTok, за да им покаже как да разпознаят кога температурите са паднали твърде ниско, за да могат котешките им компаньони безопасно да излязат навън, тъй като екстремният студ може да причини сериозни здравословни усложнения.

„Твърде студено ли е за котката ви да излиза навън?“, попита той в началото на видеото, преди да обясни какво показват различните температури за вашата котка и кога тя трябва да остане вътре.

Какви са температурите?

Когато външните температури са между 10 и 19°C, д-р Дейв обясни, че това обикновено са безопасни условия за котките да изследват навън.

„Въпреки това, някои котки – особено по-възрастните котки или тези с тънка козина – може да се нуждаят от допълнителна топлина “, отбеляза той. Когато температурите паднат под 10°C, собствениците трябва да са по-наясно с условията на открито, преди да пуснат котките си навън.

„При тези температури котката ви вероятно ще се чувства неудобно, затова ѝ осигурете топъл подслон", препоръча д-р Дейв.

Ако термометрите показват между 0°C и 6°C, д-р Дейв предупреди, че този диапазон представлява „среден риск за здравето на котките“ и може да доведе до усложнения.

Той повтори важността на безопасен и топъл дом за вашата котка, предупреждавайки, че продължителното излагане на студ може да бъде опасно. RSPCA също така препоръчва котките да стоят на закрито през нощта, когато температурите са толкова ниски.

Котките трябва да стоят на закрито, когато навън температурата е под 0 градуса по Целзий

Ако температурата падне под 0°C, той препоръчва собствениците на котки да държат домашните си любимци вътре, независимо колко много искат достъп навън. Излагането на силен студ може да бъде опасно за здравето на котките.„Опасно е студено. Има висок риск от измръзване и хипотермия “, обясни той. „Дръжте котката си вътре и се уверете, че е удобно и топло.“

Когато времето е много студено и котките не могат да бъдат оставени навън, поддържането на тоалетната чиния чиста става още по-важно. Също така, предлагането на допълнителна храна помага за поддържане на енергийните им нива.

Антифризът е токсичен за котките

Ако пускате котката си навън през зимата, RSPCA предупреждава за сериозни опасности като антифриз и сол за размразяване, които могат да бъдат токсични, ако котката ви ги оближе от лапите или козината си.

Важно е също така котката ви да е видима за шофьорите в тъмното – можете да помислите за светлоотразителни аксесоари или LED нашийник, особено в периоди на слаба светлина.

Редовното четкане е много полезно: то помага за премахването на летните косми и подпомага регенерацията на гъстата козина за зимата. В идеалния случай трябва да я четкате веднъж седмично или дори ежедневно, ако има дълга козина.

Също така, не забравяйте да проверите лапите на котката си, след като е била навън – ако имат следи от сол или други вещества, измийте ги с хладка вода и мек шампоан за домашни любимци, след което ги