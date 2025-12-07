Протестиращи гръцки фермери струпват техника на граничния пункт край Свиленград

Машини на протестиращи гръцки земеделци са струпани на три километра от Граничния контролно-пропускателен пункт с България при Свиленград - "Орменион-Капитан Петко войвода". Трафикът обаче не е прекъснат нито за леки, нито за тежкотоварни автомобили.

Колоната от предимно трактори с дължина близо километър стига до разклона село Петрота. От двете страни на опашката охраняват полицейски автомобили. Издигната е и символична крепост от наредени бали слама. Протестиращи фермери обаче нямаше.

На въпрос на БТА дали за днес се предвижда затваряне на пътя и блокада, гръцки полицай отговори, че и силите на реда не са информирани за намеренията на протестиращите. Българската "Грнична полиция" вчера следобед съобщи, че пропускането на тежкотоварни автомобили в посока за и от България се преустановява.

Друг гръцки служител на реда посочи, че ситуацията е много динамична и по никакъв начин не може да се прогнозира дали по-късно движението няма да бъде спряно. Наши гранични полицаи на ГКПП "Капитан Петко войвода" също потвърдиха, че до тях не стига информация за предстоящи действия на недоволните земеделци, но са готови при блокада да предупреждават пътуващите.

Днес е седмия ден от националния протест на земеделци в южната ни съседка. Сред исканията им основното е разрешаване на проблема със забавените субсидии.