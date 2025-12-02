Провал на първото заседание на комисията ''Сорос''

Заради липса на кворум

Първото заседание на временната комисия „Сорос“, създадена по инициатива на Делян Пеевски за разследване на влиянието на фондации, свързвани с Джордж Сорос, днес се провали поради липса на кворум. В залата присъстваха само 7 от общо 17 членове на комисията.

Заседанието, което бе свикано месец след създаването на комисията и ден след многолюдните протести срещу Бюджет 2026, започна с размяна на остри реплики между председателя Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ и съпредседателя от „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„Ивайло, виждам, че си на някакви субстанции, ама...“, обърна се Анастасов към Мирчев. Отговорът на Мирчев бе кратък и категоричен: „Приключва, но още не го е разбрал“. В хода на разговора той призова Анастасов да извика Делян Пеевски на заседанието.

Целта на комисията бе да приеме правила за работа и да определи програмата си за разследване на предполагаемото влияние на фондации, свързвани с Джордж Сорос, в страната.