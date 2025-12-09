Провал на заседанието на здравната комисия за бюджет 2026

Имаме десет присъстващи народни представители, трябват ни 11

Заседанието на Комисията по здравеопазването в Народното събрание днес не можа да започне заради липса на кворум, съобщи председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

Комисията трябваше да разгледа законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

"Имаме десет присъстващи народни представители, трябват ни 11", посочи той.

Ангелов отбеляза, че според него това се дължи на нарочно създадена организация за блокиране на заседанието.

Председателят подчерта, че по-важно в момента е заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща по трите законопроекта – за държавния бюджет, бюджета на НЗОК и бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Това заседание протича в момента.

„Надявам се в оставащите дни до края на годината разумът да надделее и да не поставим под риск две от най-важните системи – системата на българското здравеопазване и социалната система“, каза Ангелов.