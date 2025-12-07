Руският президент Владимир Путин е наредил на войските си да се подготвят за зимни бойни операции. Така, след преговори със Съединените щати, той ясно заявява, че не се отказва от максималистичните си искания във войната срещу Украйна. Това пише The New York Times, анализирайки ситуацията на бойното поле на фона на продължаващите мирни преговори.

Настъпването на зимата може да намали темпото както на руското настъпление на широк фронт, така и на движението на украинските войски, пише NYT. Преобладаването на дронове ни принуждава да се откажем от масирани пехотни атаки. Русия обаче, очевидно, има неизчерпаем източник на жива сила и готовност да понесе тежки загуби на бойното поле.

Напоследък руските войски напреднаха в няколко посоки, заявяват авторите на публикацията.

"Руснаците наистина имат предимство“, цитира NYT Емил Кастехелми, военен анализатор от финландската Black Bird Group.

Той добави, че Украйна все още не е готова да се предаде, но "изглежда доста слаба, така че руснаците смятат, че могат да отправят искания“.

Руснаците са близо до превземането на Покровск, на практика са обградили Мирноград и постигат напредък по други фронтове. Руските сили напредват бавно и търпят големи загуби, както в човешка сила, така и в техника, но според Кастехелми "бъдещето на Украйна изглежда много, много мрачно“.

Засега Украйна разполага с достатъчно ресурси, за да удържи фронтовата линия. Лятната офанзива на Руската федерация, насочена към превземане на Донецка област, донесе ограничени резултати, но с настъпването на есента ситуацията започна да се променя в нейна полза, отбелязва NYT. Кремъл вижда Покровск като трамплин за офанзива към Славянск и Краматорск. Руснаците също така са насочили вниманието си към Константиновка и Лиман.

"Русия се стреми да води война на изтощение и сега се опитва бавно да разбие Украйна“, смята Кастелхелми.

Украински военни също говорят за превъзходството на руските войски в човешка сила и ресурси.

"Ако ние имаме трима души, те имат 30“, цитира изданието думите на украински защитник, командир на взвод, който е посочил само името си, Олег.

Той посочва още, че дроновете са превърнали пътищата в смъртоносни капани, а руснаците щурмува украински позиции в района на Мирноград всеки ден.

На 1 декември Институтът за изследване на войната (ISW) написа, че руските войски не са успели да превземат Покровск, въпреки неверните твърдения на Москва, целящи да повлияят на хода на преговорите между Русия и Съединените щати.

Генералният щаб на Воръжените сили на Украйна също съобщи, че части на Силите за отбрана на Украйна продължават да държат позиции в Покровск, Донецка област. 7-ми корпус на въоръжените сили уточни, че няма обкръжение на украински войници в Покровск.