Путин е подписал ежегодния указ за набиране на руски резервисти за военна подготовка

Руският президент Владимир Путин подписа указ за призоваване на руски граждани в резерва за военна подготовка през 2026 г., съобщава руска медия.

„През 2026 г. граждани на Руската федерация в резерв ще бъдат призовани за военна подготовка във Въоръжените сили на Руската федерация, войските на Националната гвардия на Руската федерация, спасителните военни части на Министерството на Руската федерация за гражданска защита, извънредни ситуации и ликвидиране на последиците от природни бедствия, органите на държавната сигурност и Федералната служба за сигурност“, се казва в документа.

На руското правителство и регионалните власти е възложено да осигурят изпълнението на мерките, свързани с набирането на граждани за военна подготовка и провеждането на тези учебни занятия. Указът влиза в сила на 8 декември.

Призивът на руски граждани в резерва на въоръжените сили е планирано събитие за подобряване на бойната подготовка на резервистите и се провежда ежегодно. Указът за призоваване на резервисти за военна служба се подписва от президента на Руската федерация. Въз основа на президентския указ, Дирекцията за мобилизация на Министерството на отбраната изготвя съответна директива, която се изпраща до регионалните военни комисариати. Едва след това започват да се изпращат призовки на резервистите.