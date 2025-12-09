Путин с неочаквана рокада в Северна Македония

Президентът на Русия Владимир Путин освободи Сергей Баздникин от длъжността посланик на Руската федерация в Северна Македония.

„Освобождавам Сергей Александрович Баздникин от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Северна Македония“, се казва в президентския указ, цитиран от държавните медии.

Сергей Баздникин беше ръководител на руската дипломатическа мисия в Скопие от август 2018 г., когато наследи на поста Олег Шчербак.

Той присъстваше преди няколко месеца на грандиозното честване на „Битката при Зебрняк“, която слага началото на 23-годишната сръбска окупация на Македония, „по покана на Сръбската общност в Македония и Сръбския културен център - Скопие за участие в възпоменателен събор по случай 113-годишнината от битката край Куманово“.

Не се съобщава кой ще заеме поста на руски посланик в Северна Македония след освобождаването на Баздникин.