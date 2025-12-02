Путин: Украинската армия не е в състояние да се справи с темпото на руската офанзива в Запорожка област

Украинските войски не са в състояние да отговорят на темпото на руското настъпление в запорожко направление, заяви руският президент Владимир Путин по време на посещение на команден пункт на Съвместната групировка сили вечерта на 30 ноември.

Групировката войски „Восток“ напредва със скорост, която осигурява изпълнението на всички задачи, отбеляза руският президент.

„Андрей Сергеевич (генерал Андрей Иванаев, командир на Източната група войски – бел. ред.), вашите войски напредват с темп, който гарантира изпълнението на всички наши задачи. Имам предвид, че при този темп на нашето настъпление (в запорожко направление) врагът, разбира се, не е в състояние да реагира адекватно“, каза Путин.