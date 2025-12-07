Радомир Чолаков, КЗК: Хранителната сигурност в България е под въпрос

До 135% надценка над доставната цена на продуктите в магазините отчита КЗК в секторния анализ на хранителната верига.

„Оказва се, че КЗК е органът, който може да получи цялата информация, останалите органи имат само част от картината. Това не е спекула“, увери зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков пред бТВ.

По думите му най-много страда българският производител: „Той не получава достатъчна подкрепа от държавата. Няма държава в ЕС, която да не подкрепя производителите си, да не се грижи за местното производство и да се е докарала дотам, както България, че хранителната сигурност не е обезпечена – не произвеждаме достатъчно храна. Гордеели сме се навремето с животновъдството, вече е дефицит.“

„Има недостатъчно коопериране. Няма никъде в ЕС липса на коопериране, особено в селскостопанския сектор. Ние сме най-либералният пазар в Европа“, обърна внимание той.

„Ние не отговаряме за крайната цена. При надценката – има търговска отстъпка и надценка отгоре, КЗК отговаря за частта надолу, а КЗП евентуално отговаря за частта нагоре. Ние не искаме да прибягваме към най-тежките репресивни механизми, които имаме“, допълни Чолаков.

Категоричен е, че са нужни реформи, а проблемите са още от времето на приватизацията.